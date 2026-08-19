Зеленски под натиск у дома: Призив за избори и разследване за пране на пари

Призив за свикване на избори в Украйна и разследване за пране на пари в президентската администрация - Володимир Зеленски е изправен пред най-големия вътрешнополитически натиск от началото на войната.

Във видеообръщение късно снощи, наскоро отстраненият министър на отбраната Михайло Федоров призова за организиране на избори въпреки войната. Украйна е изправена пред криза на управлението, а демокрацията не може да бъде заложник на Русия, каза Федоров и критикува остро корупцията в страната.

В друг удар по Зеленски, двете антикорупционни агенции съобщиха, че са разкрили схема за пране на пари с участието на депутати и служител на администрацията на президента. Зеленски не коментира, но уволни заместник началника на канцеларията си Ирина Мудра, чиито дом е бил претърсен.