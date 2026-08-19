Женският национален отбор на България по волейбол замина за европейското първенство

Женският национален отбор на България по волейбол отпътува за участието си на европейското първенство (21 август - 6 септември).

"Лъвиците" са в група В на надпреварата в Бърно (Чехия), където са и отборите на домакините, Австрия, Сърбия, Чехия, Украйна и Гърция.

"Климатът в отбора е много добър. Това, което ни липсва е опитът и качеството в играта на тези млади състезателки. Опитваме се да вдигнем тяхната класа, за да успеем да направим добър резултат на това европейско. За нас това ще бъде прескачане на групата. Ако успеем да го направим, ще бъдем доволни. В състава ни има само две състезателки, които са играли на подобен шампионат, а за останалите това е възможност да натрупат опит", заяви селекционерът на тима Марчело Абонданца.

Родните представителки стартират срещу Украйна, на 21 август (петък) от 18:00 ч. б.в.

В групата за шампионата на Стария континент попадат 14 състезателки.

"Мисля, че силите са изравнени, но всичко зависи от нас. Смятам, че сме наравно с повечето отбори в тази група. Разбира се, има и такива, които са по-силни, но срещу тях просто трябва да се борим и да покажем най-добрата игра. Това време, което имахме, успяхме много да подобрим играта си. Мога да кажа, че разлика в играта има, че като цяло колективът е по-сплотен вече", заяви Микаела Стоянова.

Състав на България:

Разпределители:

Маргарита Гунчева

Лора Славчевa

Диагонали:

Микаела Стоянова

Ива Дудова

Централни блокировачи:

Елена Коларова

Боряна Ангелова

Мария Кривошийска

Кая Николова

Посрещачи:

Александра Миланова

Цветелина Илиева

Емилета Рачева

Моника Кръстева

Либеро:

Жана Тодорова

Мила Пашкулева