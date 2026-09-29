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Кабинетът обсъжда отзоваването на посланика ни в ОАЕ

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Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства е сред темите на днешното заседание на Министерския съвет. Министърът на външните работи Велислава Петрова е внесла предложението.

Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика. Иван Йорданов беше извикан обратно у нас след като МВР съобщи, че фирма на баща му е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни

#посланик на ОАЕ #отзоваване на посланик #Министерски съвет

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