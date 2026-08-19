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Реални ли са заплахите на Иран и как са защитени нашите военни обекти, които се използват от САЩ?

Николай Минков от Николай Минков
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Доколко реални са заплахите на Иран и как са защитени нашите военни обекти, които се използват от Съединените щати? Засега няма реакции няма нито от МВнР, нито от Министерството на отбраната. Само вътрешният министър Иван Демерджиев коментира темата след заседанието на Министерския съвет.

Информацията, изнесена в британското издание "Файненшъл таймс", се позовава на неофициални източници. Въпреки това, българското правителство следи много внимателно всяка една информация не подценява и не подминава нито един сигнал. Това стана ясно от думите на вътрешният министър Иван Демерджиев след днешното правителствено заседание.

Основният потенциален обект, който може да бъде заплашен от страна на Иран, е военновъздушната база "Безмер". Тя е част от четирите бази за съвместно ползване със САЩ, заедно с полигона "Ново село", с Айтос, където се намира логистичен център, както и летище Граф Игнатиево, където е разположена изтребителната авиация на българските военновъздушни сили.

В авиобаза "Безмер" са дислоцирани щурмовите ударни фронтови бомбардировачи, модернизираните Су-25, заедно с американските цистерни "Боинг", които правителството на Румен Радев премести от гражданското летище "Васил Левски" в София в това военно съоръжение. Там са разположени най-модерните ни антидрон системи за защита, както и ракетни комплекси и мощни радари за защита от ракети.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "За Безмер сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. "Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента."

Според експерти по национална сигурност, освен анализ на българските специални служби, българското правителство трябва да потърси незабавен контакт по линия на НАТО и на Европейския съюз.

Йордан Божилов, експерт по национална сигурност: "Важното е да имаме добър анализ на това какво представлява това контролирано изпускане на информация и да се взимат възможни мерки. Те ще бъдат във всички възможни аспекти. От една страна, ще бъдат според мен консултации с нашите съюзници, могат да бъдат предизвикани консултации и в НАТО и в ЕС задължително трябва да имаме разговори със САЩ и по отношение на укрепване сигурността на страната. Ние бихме могли да разглеждаме потенциални рискове свързани с ирански ракети, ирански дронове, долитащи извън територията на България."

Не закъсняха и първите политически реакции. От "Възраждане" в позиция в социалните мрежи обвиниха правителството, че ескалира напрежението между България и Иран с това, че е позволило американските цистерни да останат на българска територия и да бъдат разположени във въздушните ни бази.

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков

#заплахи за националната сигурност #Иван Демерджиев #Йордан Божилов #Иран

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