Българските Военновъздушни сили са домакин на международната летателна тренировка ETAP-C 26-3

Българските Военновъздушни сили (ВВС) са домакин на съвместната летателна тренировка „Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортна авиация 2026-3“ (ЕТАР-С 26-3), която започва днес и ще продължи до 8 октомври. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

В тренировката ще участват сили и средства от ВВС на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват от Летище Пловдив.

В хода на ETAP-C 26-3 ще бъдат изпълнявани задачи във временно резервирани зони от въздушното пространство на Република България, разположени в районите на Летище Пловдив, 22-ра авиобаза Безмер, 12-а авиобаза Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България.

От 16 до 18 септември на зенитния полигон на ВВС Шабла бяха проведени полети с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени с летателни екипажи от състава на ВВС.