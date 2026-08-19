Иван Демерджив: В района на Безмер са предприети всички възможни мерки за сигурност

В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита към момента. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет.

Той подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация:

"За Безмер сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация."

Демерджиев каза още, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията: