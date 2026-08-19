Дело в САЩ: Пристрастяват ли децата социалните мрежи?

Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията-майка на Фейсбук и Инстаграм. Обвиненията срещу технологичната компания Мета са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. Сред исканията на щатите е промяна в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните и санкции в размер на близо 200 милиарда долара.

През следващите шест седмици съдебните заседатели в Оукланд, Калифорния, ще разгледат аргументите на 29 американски щата, които ще се опитат да докажат три неща за Инстаграм и Фейсбук. Обвиненията към компанията - майка Мета са, че платформите са създадени да задържат вниманието на тинейджърите, че обществеността е подведена за опасностите от тях, както и че са събирани данни за деца под 13 г. без съгласието на родителите им.

Роб Бонта, главен прокурор на Калифорния: "Става въпрос за нашите деца, за следващото поколение. Те заслужават да бъдат в безопасност. Мета е действала в нарушение на закона. Ние сме тук, за да поискаме отговорност."

Дженифър Девънпорт, главен прокурор на Ню Джърси: "Като родители и възрастни, на които може да се има доверие, решаваме дали дадена платформа е подходяща за нашите деца. Но можем да го направим по подходящ начин, само ако разполагаме с истината и фактите, а не с подвеждаща реклама или лъжи за сигурността.“

Според четирите водещи щата в процеса Калифорния, Колорадо, Кентъки и Ню Джърси социалните мрежи подхранват тревожност и депресия сред младите потребители. Дъщерята на Лори Скот отнема живота си. По-късно майка ѝ открива сърцераздирателни признания в дневника й, където момичето признава, че се е чувствала нещастна, сравнявайки се с профилите на други момичета. Родители на пострадали деца смятат, че към емоционално нестабилни тинейджъри умишлено са били насочвани реклами.

Лори Скот, майка: "Тук съм, защото дъщеря ми можеше да бъде жива. Тя беше само на 18 г. и водеше невидима битка в социалните мрежи." Мери Роди, майка: "Мета и други компании са изградили империи, криейки се зад остарели закони, докато семейства като моето живеят с болезнените последствия от действията им."

Шанън Хикок, майка: "Компаниите знаеха какво правят. Те са разработили платформите си, за да ангажират вниманието на децата, клик след клик, за сметка на тяхната безопасност."

Сред исканите промени са скриване на броя на харесванията, изключване на известията, с изключение на тези от близки хора, ограничаване на използването до един час дневно, както и пълно блокиране на достъпа през нощта и по време на учебните часове. Компанията категорично отхвърля всички обвинения.