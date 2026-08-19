Започна най-мащабното дело срещу Мета заради влиянието на социалните мрежи върху децата

Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Фейсбук и Инстаграм.

Обвиненията срещу американската технологична компания Мета са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. През следващите 6 седмици съдебните заседатели в Оукланд, Калифорния, ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които съдят Мета, както и на адвокатите на компанията, според които пристрастяване към социалните мрежи не съществува.

Сред исканията на щатите са промени в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните, както и санкции в размер на близо 200 милиарда долара.