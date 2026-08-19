Ситуацията в Украйна: Призив за военновременни избори

Наскоро отстраненият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова за военновременни избори в Украйна.

Видеообръщението му в Ютюб е първото подобно искане от страна на значима украинска политическа фигура от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. По думите на Федоров, демокрацията не може да бъде заложник на Русия. Той заяви, че Украйна е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция, без да посочва конкретни имена. Сегашното законодателство в страната забранява провеждането на избори по време на война. 35-годишният Федоров беше дългогодишен съюзник на президента Володимир Зеленски до неочакваното му уволнение през юли, само 6 месеца след назначаването му за министър на отбраната със заявката за мащабни реформи. До момента няма коментар от Зеленски за изявлението на Федоров.