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Ситуацията в Украйна: Призив за военновременни избори

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 01:02 мин.
Европа
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Наскоро отстраненият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова за военновременни избори в Украйна.

Видеообръщението му в Ютюб е първото подобно искане от страна на значима украинска политическа фигура от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. По думите на Федоров, демокрацията не може да бъде заложник на Русия. Той заяви, че Украйна е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция, без да посочва конкретни имена. Сегашното законодателство в страната забранява провеждането на избори по време на война. 35-годишният Федоров беше дългогодишен съюзник на президента Володимир Зеленски до неочакваното му уволнение през юли, само 6 месеца след назначаването му за министър на отбраната със заявката за мащабни реформи. До момента няма коментар от Зеленски за изявлението на Федоров.

#Михайло Федоров #войната в Украйна #избори

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