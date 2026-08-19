Пожарът край Дупница обхвана 15 декара, екипи останаха на място през нощта

Дежурни противопожарни автомобили останаха цяла нощ, за да следят големия пожар, избухнал в района на сметището край Дупница. Късно снощи той беше локализиран. Заради силния вятър и гъстото задимяване временно вчера беше затворен за движение и главният път Е-79.

В борбата с огъня се включиха 8 пожарни автомобила, както и тежка техника и водоноска от община Дупница. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и отпадъци. Засегнатата площ е около 15 декара.

По данни на пожарната няма опасност за близките населени места.