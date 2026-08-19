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Пожарът край Дупница обхвана 15 декара, екипи останаха на място през нощта

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Снимка: БНТ
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Дежурни противопожарни автомобили останаха цяла нощ, за да следят големия пожар, избухнал в района на сметището край Дупница. Късно снощи той беше локализиран. Заради силния вятър и гъстото задимяване временно вчера беше затворен за движение и главният път Е-79.

В борбата с огъня се включиха 8 пожарни автомобила, както и тежка техника и водоноска от община Дупница. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и отпадъци. Засегнатата площ е около 15 декара.

По данни на пожарната няма опасност за близките населени места.

Комисар Светослав Георгиев, директор РДПБЗН-Кюстендил: "От всички страни вече е локализиран пожара. В последствие отпадъците ще бъдат запрасявани. Този голям силен дим е тях. Допълнително е изпратихме да бъде замерен въздуха в село Джерман като там показателите са в норма."

#локализиран #пожар #Дупница

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