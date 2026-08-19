Веласкес: На реванша всичко е възможно, горд съм с моя отбор

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели мнението си за двубоя срещу АЕК (Атина). Двата отбора не си отбелязаха гол – 0:0, като по този начин запазват равни шансове за класиране в основната фаза на Шампионската лига.

„Според мен мачът беше равностоен. За мен Левски игра добре, за нас беше много важно да се доближим до нашата идентичност и според моето виждане успяхме да направим това. Доминирахме в по-голямата част от мача. В последната третина на терена понякога последният пас липсваше. Мисля, че като цяло бяхме добре“, каза испанският специалист.

„През втората част също успяхме да се ориентираме добре. Всичко е възможно. Важното е, че опознахме по-добре съперника и само мога да кажа, че съм горд с отбора. Показахме от първата до последната минута, че можем да показваме нашата идентичност. Важното е във втория мач да излезем много организирани и да хванем решаващия момент“, добави Веласкес.

„За нас е едно и също дали играем на нашия стадион или на „Камп Ноу“, важното е да показваме нашата игра. Когато показваме нашата игра съм сигурен, че нещата ще се получават още по-добре. Не ни е първият мач в този турнир. Играхме срещу силни отбори. Не е решаващо, че те са фаворити. Важното е да знаем, че отборът е силен, а той е силен“, завърши Веласкес.

Реваншът в Атина е следващата сряда.