Валежи и гръмотевици на отделни места през следващото денонощие

Валежи, в отделни места придружени от гръмотевична дейност се очакват през следващото денонощие, главно в южните и североизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 14° и 20°, а максималните в повечето места ще бъдат между 30° и 36°, малко по-ниски по крайбрежието на морето от 27° до 29°, в София – около 31°. През деня облачността над почти цялата страна ще намалее.

Ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от запад-северозапад. С повече облаци ще бъде времето преди обяд и по Черноморието, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.

В планините по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд – само над Рило-Родопската област. На места там ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през деня в по-ниските части постепенно ще отслабне.

Облачно, на места с валежи ще бъде в северните и източните райони на Европа. По-интензивни валежи и гръмотевични бури се очакват в Централна Европа и Северна Италия. Има условия и за градушки. Ще вали и на Британските острови, във Франция и северните части от континента. С повече слънчеви часове ще бъде на Пиринеите, в южните райони, както и на Балканите, където също ще бъде предимно слънчево, с краткотрайни валежи, главно над източните и южните части от полуострова.

И у нас, през следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове на места и горещо. Ще духа до умерен вятър от югоизток. В четвъртък максималните температури ще са между 33° и 38°, а в петък – и малко по-високи. През почивните дни в следобедните часове над планинските райони в Западна България ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи остава много малка.