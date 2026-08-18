Недоволство в Елин Пелин: Обществено обсъждане и протест заради изграждане на инсинератор

Обществено обсъждане и протест в Елин Пелин заради идеята в района да бъде построен завод за преработка на отпадъци и инсинератор за производство на RDF гориво. На днешния дебат , кметът на общината беше поканил всички заинтересовани институции, както и представители на недоволните граждани. Както още вчера ви показахме: те се опасяват, че подобна инсталация ще замърси водата и въздуха.

Депото за смет на Елин Пелин прелива и трябва да се вземат спешни мерки, предупреди и днес кмета на общината. Най-доброто решение според него е изграждането на инсинератор. Той ще е по -най-модерна технология и ще може да поеме нуждите и на Горна Малина и София.

Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин: "Има една лавина от отпадъци, която ще ни засипе следващата година и не само ще ни засипе, но ще плащаме и 10 -15% повече от сега. Европейският съюз има нормативи, които трябва да изпълним."

А именно да депонираме само 10 % от битовите си отпадъци. Това трябва да стане до 2035 година. Жителите на Елин Пелин успяват да рециклират около 20 % от отпадъците си, останалите 80 се депонират.

Фирмата, която проявява интерес към осъществяването на завода за боклук, е оператор на подобно съоръжение в Девня. То е на проектна фаза и има екологично разрешително. Механизмът е следния: първо се отделят рециклируемите материали, след това инертните, органичните боклуци се използват за био газ и с оставащите 50-60 % се произвежда RDF.

Станислава Евтимова, управител на дружеството: "Замърсяване на въздуха и на почвите няма да има, процесът не е изгаряне, процесът е газификация, което е термохимично разлагане и е нещо коренно различно от изгаряне. Напрежението, което се създава е неясно за мен и показва, че има тотално неразбиране каква е технологията, която ще представим."

Паралелно с дискусията по темата, пред община Елин Пелин се провеждаше и протест.

Марина Гавазова: "Единственото, което гражданите на въобще софийската котловина могат да кажат е, че място за такъв завод няма нито в този, нито в другия край на котловината. Не е точния израз изгаряне, но въпреки всичко при химичното разлагане няма как да бъдат нула емисиите, няма такова нещо има доклади на Дания на техния, най-хубавия завод в Копенхаген и замърсяванията са били толкова големи, че не могат да покрият европейските изисквания."

И да бъде одобрен проекта ще са необходими между 3-5 години за осъществяването му. Дотогава на гражданите не им остава друго решение освен сами да разделят отпадъците си.