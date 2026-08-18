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Преди парламентарния вот в Русия: Разчиства ли Кремъл политическия терен?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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С наближаването на парламентарните избори в Русия, планирани за 20 септември, политическата среда в страната става все по-сложна за несъгласните с властта. Днес московски съд наложи глоба на бивш депутат за интервю. Часове по-късно единствената партия, която се обявява срещу войната в Украйна - „Яблоко", получи забрана да участва в изборите. Неин бивш председател и настоящ член получи 11 години затвор. Ще продължи ли натискът върху инакомислещите в Русия?

101 евро – това е глобата, която днес съд в Москва наложи на Борис Надеждин. Той е бивш депутат, с антивоенни убеждения, който беше обявил намерението да се кандидатира отново за народен представител. Причина за глобата - интервю за опозиционната онлайн медия „Медуза", обявена от Русия за „нежелателна организация".

В началото на юли Борис Надеждин беше обявен за „чуждестранен агент". След това беше обвинен и осъден за показване на „екстремистка символика". В началото на август активистът напусна Русия. Партия „Яблоко" няма да участва на парламентарните избори в Русия. Това реши съд в Москва. От Централната избирателна комисия вече показаха новите бюлетини за вота, в които единствената либерална партия, която се обяви срещу войната, вече не присъства. Обвинението срещу „Яблоко" беше, че е подкрепяна от западни движения, което работи срещу изборния процес и самата Русия.

Николай Рибаков, лидер на „Яблоко": „Участието на „Яблоко" в изборите е забранено, защото ние сме за мир и свобода. Тези, които ни забраниха, застъпват противоположни политически възгледи. Но ние вече постигнахме най-важното – целият свят разбра колко много хора в Русия искат мир, искат да живеят нормално и да отглеждат децата си под мирно небе, в собствената си държава, в Русия."

Това скандират привържениците на бившия председател на „Яблоко" - журналистът Лев Шлосберг. Той беше осъден на 11 години и един месец затвор. Причината „дискредитиране на руските въоръжени сили и разпространяване на невярна информация за тях". Присъдата срещу него беше обявена за „варварска" и „сталинистка" от привържениците му.

Рафаел, привърженик на Лев Шлосберг: „Присъдата е абсолютно варварска – както обикновено. В Русия така е прието – за свободата на словото, на мисълта - дават 11 години. Благодарим, че не са 12 на нашия най-„хуманен съд" в света."

Според самия Лев Шлосберг процесът срещу него е „катастрофа за Русия". Последните събития ясно показват нежеланието на властите да допуснат до изборите антивоенни възгледи, като по този начин още повече се ограничава пространството за инакомислие в руската политика, отбелязват анализатори.

#преди вота #Кремъл #Русия

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