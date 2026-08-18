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ОГНЕН АД В ЕВРОПА И НА БАЛКАНИТЕ

Пожарите в Европа: В Белгия овладяха огъня, в Гърция проверяват електрическата мрежа

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Снимка: БТА
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Най-големият пожар в историята на Белгия е овладян, но все още не е потушен. Огънят вече не се разпространява, но все още бушува на някои места.

Пожарът избухна в петък в природен резерват и опустоши 3000 хектара. Резерватът се намира на границата с Германия. Там евакуираха намиращия се в близост град Моншау.

В Испания френски пожарникари се включиха в борбата с огъня в резерват в областта Арагон. Един военнослужещ загина, изпепелени са над 17 000 хектара насаждения.

В Гърция, състоянието на електрическата мрежа е във фокуса на разследванията на неотдавнашните големи пожари в Атика, Крит и Северен Пелопонес.

#пожари в Европа #гасене на пожари #пожари в Гърция #пожари в Испания #Белгия

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