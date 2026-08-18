Мащабен ремонт на ГКПП „Капитан Андреево“: Ще се осигури по-бърза обработка на колите и товарите

Започна мащабна реконструкция на граничен пункт „Капитан Андреево”, който е най-големият сухопътен граничен пункт в Европа и вторият по натовареност в света сред страните, които водят статистика. Реконструкцията струва 43,55 милиона евро и обхваща всички дейности на „Капитан Андреево“. Ремонтът трябва да осигури по-бърза обработка на колите и товарите и по-добри условия на труд на служителите.

През „Капитан Андреево“ годишно преминават по 1 милион товарни автомобила. Прогнозите са трафикът да се увеличава. Затова реконструкцията цели капацитетът му да се увеличи с 25 процента.

Георги Господинов, началник на МП Капитан Андреево: „Предвидена е цялостна реконструкция на граничния пункт, която ще обхване всички трасета: входящи товарни автомобили, изходящи товарни автомобили, както и трасетата за лекия трафик, увеличаване на кабинките на „Гранична полиция“, както и тези на митницата.“

Марина Ганева, „Главболгарстой“: „12 месеца ни е срокът на изпълнение. Вижда се и напредъкът за няколко дни, така че мисля, че ще си изпълним обекта в срок.“

Трасетата за леки и тежки автомобили ще бъдат увеличени. Ще се изградят нови обекти на пункта.

Георги Господинов, началник на МП „Капитан Андреево“: „Предвидено е ново работно място за БАБХ, която ще обработва живи животни, които досега навлизаха в терминала, тъй като те се движат основно в посока изход от Република България, а сега ще се обработват на трасе изходящи товарни автомобили.“

Не случайно реконструкцията започва от едно от трасетата на тежкотоварни камиони. През този сезон трафикът им е най-слаб. Ремонтите предвиждат нововъведения като двойни кабинки за служителите за по-голяма гъвкавост.

Георги Господинов, началник на МП „Капитан Андреево“: „Според натоварването ние ще можем да ги използваме до 5 на 15, което означава, че когато натискът на гастарбайтерите, които се прибират в посока Турция, ние на изход ще можем да работим на 15 кабинки, а на вход 5.“

Агенция „Митници“ и изпълнителят са категорични, че е създадена перфектна организация, така че движението през пункта да не се затруднява допълнително.

снимки: БТА