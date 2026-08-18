Мисия на зетя на Тръмп, нисък рейтинг на американския президент

Зетят на американския президент Джаред Къшнър и израелският премиер Бенямин Нетаняху се споразумяха след срещата си в Йерусалим да създадат механизъм за разрешаване на конфликти в Ивицата Газа.

Механизмът ще следи за нарушенията на споразумението за палестинската ивица, съобщи порталът Axios. „Хамас" потвърди ангажимента си за споразумение за ивицата Газа след посещението на Къшнър в Израел. Той обяви, че Доналд Тръмп е готов да постигне споразумение с Иран, ако Техеран се откаже от способността си за разработването на ядрени оръжия.

В същото време Тръмп публикува в „Трут Соушъл“ карта, на която Ормузкият проток е посочен като нова американска територия. Одобрението за Тръмп сред американците падна до рекордно ниското ниво от 33 процента, сочи проучване на „Ройтерс/Ипсос“.