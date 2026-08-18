Задушлива миризма и димна завеса обхванаха райони на София и цяла Западна България

Задушлива миризма и дим обхванаха райони на София и цяла Западна България, а причината са големи пожари в Сърбия и Албания. В Костинброд и Кюстендил задействаха BG-ALERT заради дима от пожарите в Западните Балкани. Силният вятър разнесе дима, който достига до България.

Бяла димна завеса и наситен мирис на изгоряло усетиха столичани по обяд.

– Тука се усеща ама то в София е трудно да различиш единия въздух от другия, нали. Колкото и да се мъчим. – Видях го през балкона, че е малко замъглено.

БНТ: А знаете ли причината?

– Не, но предполагам, че е някакъв смог.

Димът над Западна България идва от активни пожари в Сърбия и Албания, носен от силния вятър.

гл. комисар Александър Джартов, директор на ГДПБЗН: "Имаше задимяване в цяла Западна България като започнем от Видин до Кюстендил като това се дължи на пожари възникнали на Балканския полуостров като облака се образува над Албания, Сърбия и постепенно преминава над западната част на България, като се разсейва в посока юг – Гърция и Турция. Към настоящия момент нямаме пожари, които да са на границата или близо до границата на Сърбия с България, които да представляват опасност за нашето население."

В Кюстендилско предупредиха чрез BG-ALERT хората да стоят на закрито. Дим и пушек беше усетен от Югозападна до Северозападна България. От сутринта притеснени хора във Враца се питаха в социалните мрежи дали има в близост възникнал пожар.

Венета Цанова: "Усеща се миризмата да определено. Дим не, но самата миризма се усеща. Надявам се да няма проблем." Недялко Григоров: "Замърсен е въздуха. Има някакво задимяване. Ние от София пътувахме, даже и в София се усещаше, но не знаем дали е от същия пожар или не. Тук даже целия Балкан беше почти не се виждаше от задимяване." Силвия Средкова: "Най-вече като излязох и погледнах нагоре към Балкана е замъглено."

снимки: БТА

Част от станциите, следящи качеството на въздуха отчетоха леко завишаване на фините прахови частици. Според синоптиците силният вятър освен че носи дима, го и разсейва.

Анастасия Стойчева, синоптик в НИМХ: "Този северозападен вятър освен по-хладно време, тоест по-ниски температури идва и пушек от пожарите, които са в различни райони в западната част на Балканския полуостров. Освен че донася такъв дим, той и разнася, заради това, че не е тихо той не остава на едно място. Утре след обяд вече вятърът ще започне да отслабва до вечерта ще стихне."

От пожарната предупредиха да не се пали огън на открито, тъй като заради силният вятър и сушата пламъците стават трудни за овладяване.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов