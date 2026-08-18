Слънчево на места с валежи, гръмотевици и градушки

В следобедните часове ще бъде слънчево, но ще има и валежи, главно в Западна и Централна България, на места с гръмотевици и градушки.

Максималните температури ще са между 29° и 36°, в София – около 29°, по Черноморието от 28° до 30°. В крайните източни райони вятърът ще бъде слаб до умерен от югоизток, но в останалата част от страната ще се ориентира северозапад и ще се усилва.

Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км/ч е в сила в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина.

Утре облачността ще бъде променлива и на места в южните и североизточни райони ще има валежи. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София – около 31°. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър.

Слънчево ще бъде на морския бряг, с валежи на отделни места, главно по южното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 27° до 29°. Температурата на морската вода е 24°–25°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В планините по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд над Рило-Родопската област. На места, главно в Родопите, ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през деня в по-ниските части постепенно ще отслабне.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В много райони ще е почти тихо, с умерен предимно от югоизток вятър. Температурите ще продължат да се повишават и ще са най-често между 33° и 38°, в петък и малко по-високи.

През почивните дни ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи остава много малка.