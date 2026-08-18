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Откриха барелеф на Фридрих Шилер в Свети Влас

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Немският поет Фридрих Шилер вече има свой паметник в България.

Бронзовият барелеф беше открит в „Алеята на народите" на яхтеното пристанище в Свети Влас по инициатива на Фондация „Българска памет Братя Диневи". Шилер е сред най-влиятелните европейски творци, а неговата „Ода на радостта" вдъхновява финала на Деветата симфония на Бетховен. Именно мелодията по творбата по-късно е избрана за химн на Европа и се превръща в символ на единството между европейските народи.

н.пр. Ирене Мария Планк, посланик на Федерална република Германия в София: „За мен винаги е удоволствие да виждам Шилер и негови паметници и в други европейски страни. Неговото творчество и посланията му са важни за цяла Европа. А текстът на европейския химн – „Одата на радостта“ е написан от Шилер.“

Йордан Динев, съпредседател на фондация „Българска памет–братя Диневи“: „Тук има хора, защитавали свободата, хора, защитавали философията на братско съжителство. Такъв е и Шилер, затова сме го избрали.”

#Фридрих Шилер #октрит барелеф #"Свети Влас"

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