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Успение на Св. Иван Рилски: Рилският манастир отбелязва празника си

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Чете се за: 02:20 мин.
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Хиляда и 80 години от Успението на небесния закрилник на българите Свети Иван Рилски отбелязваме днес. Празникът е още по-специален за Рилската света обител, чиято църква носи името на светеца. Стотици вярващи се събраха пред храма в Рилската света обител още рано сутринта за да се помолят за здраве и благополучие.

Десислава Панайотова: „Помолих се Свети Йоан Рилски да моли Бога за нас.“

Иво Бързаков: „Аз всяка година идвам на този празник - здраве за цялото семейство, за роднини, приятели, за всички хора.“

Валентина Тасева: „Прекланяме се пред нашия покровител Свети Иван Рилски и неговото Успение днес, ние можем само да се радваме, че имаме такъв небесен покровител.“

Храмовият празник на най-големия манастир у нас тази година е още по-специален заради пристигането на още една светиня в обителта.

епископ Евлогий, игумен на Рилския манастир: „Празникът ни е двоен, защото вчера посрещнахме Чудотворната икона на Света Богородица Хавайска, за да получим нейното благословение.“

Иконата утре ще отпътува от страната и това са последните часове, в които вярващите могат да се поклонят пред нея. Празничната литургия за Успението на Свети Иван Рилски в обителта оглави българският патриарх Даниил.

Даниил, патриарх на България: „Ако подръжаваме на Свети Иван Рилски в това, което и той е правил - покаяние, доблест, да видим немощите и грешките си, надежда към бога, молитва към бога да прости тези наши грехове, ще видите как в тези дни народът ни как е обединен в молитва, благодарност, надежда на бога.“

Очаква се вярващи през целия ден да идват в манастира.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков

#отбелязва празника си #успение #Рилският манастир #Свети Иван Рилски

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