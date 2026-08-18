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ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Нивото на Дунав продължава да спада: Остават ограниченията за корабоплаването

Николай Минков от Николай Минков
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Нивото на реката край Русе е 124 см под условната нула

един кораб заседна река дунав
Снимка: БТА
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Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

#ниското ниво на река Дунав #корабоплаване по Дунав #Русе

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