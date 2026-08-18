Нивото на Дунав продължава да спада: Остават ограниченията за корабоплаването
Нивото на реката край Русе е 124 см под условната нула
Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов.
По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.
Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.
Хидроложката обстановка остава усложнена.