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Агресията сред децата: Общественият отзвук и наказанията

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Виждаме хора, за които другият няма никаква стойност, заяви криминологът Калин Гайдаров

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Неонацистката група от Пловдив на фона на всички случаи на насилие. Криминологът професор Калин Гайдаров в студиото на "Денят започва".

проф. д-р Калин Гайдаров, криминален психолог: „Виждаме хора, които смятат, че няма обществен договор или не ги интересува. Те могат да правят каквото си искат, както си искат. Другият човек за тях няма никаква стойност. Животът му е просто нещо, с което ти можеш да се разпореждаш. Това е абсурдно мислене, но то е продукт на процеси. Няма никакво усилие на съвременното българско общество, а и на системата на образованието, децата да бъдат възпитавани. Ако семейството също е невъзпитано, кой да възпитава? Училището трябва да възпитава и публичната среда. Ние тук гледаме тротоарите да са горе-долу равни и навреме да идват пенсиите. Всичко останало не съществува, не е на дневния ред на обществото. Много е важно възпитанието. Много пъти сме го говорили, много пъти е обръщано внимание, но абсолютно нищо не се прави. Човек е духовно същество, не е само материално. Не може всичко да се съсредоточава върху ежедневието и материалните неща. Пари, заплати, коли и т.н. Ние сме създадени да бъдем духовни. Това е в противоречие с природата на човека. И в един момент това довежда до бунт. Това е бунт на младия човек, който не знае как да реализира своята духовност.“

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#неонацистка организация #насилие сред младежи #Кръв и чест #криминален психолог

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