Пожарите през лятото: Мерки, превенция и действия на огнеборците

Между 25 и 30% по-малко са пожарите в страната, заяви главен комисар Александър Джартов в студиото на "Денят започва".

главен комисар Александър Джартов - директор на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”: "Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите. Те са несъпоставими спрямо миналата година – между 25 и 30% по-малко са пожарите като цяло. Изгорелите площи в горския фонд са към 5000 декара, миналата година бяха около 130 000 декара към този период. Това не бива да ни успокоява, все още предстоят горещи дни. Растителността е суха, висока. Всяко едно запалване може да прерасне в сериозен пожар. Основно в северозападната част на страната очакваме и силен вятър. В тези условия пожарите се развиват изключително бързо. Апелът към гражданите ни е да не използват открит огън. Все още сме в пожароопасния сезон, независимо от статистическите данни."

За системата BG-ALERD Джартов заяви:

главен комисар Александър Джартов - директор на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”: "Тя винаги е работила безотказно. Няма случай, в който тя да не е проработила поради техническа причина. Вие, когато си закупите модерен телефон, трябва да се научите да го използвате. Ако вие не умеете да го използвате, той ще прави това, което му кажете, а не това, което вие искате. Голяма част от кметовете са обучени, областните администрации също. Тази година беше задействана доста по-малко от миналата. Миналата година имахме към 90 случая, в които се наложи да се използва. Тази са около 20."

За пожарите в Западна Европа главният комисар коментира:

главен комисар Александър Джартов - директор на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”: "Мощни държави като Испания, като Франция, с дългогодишни традиции, с огромни ресурси, е възможно да имат пожари, които не могат да бъдат овладени в първите дни. Ще бъдат загасени със сигурност. Въпросът е колко време ще отнеме и какви ще бъдат нанесените на природата и на имуществото на гражданите щети. Това означава, че ние непрекъснато трябва да си променяме начина на мислене и да сме по-добре подготвени на първо място като граждани, т.е. да не създаваме предпоставки да възникват пожари. От друга страна, като институция, непрекъснато е необходимо да реализираме мерки за превенция, така че, ако възникнат тези пожари, те да нанасят все по-малко щети. Това, което споделят и колегите, които бяха на мисията в Испания, е, че те имат доста пътища, т.е. много по-лесно от нас достигат до фронта на пожара, но независимо от това силните ветрове се оказват и при тях изключителна пречка за овладяване на пожара, което за нас като професионалисти не е изненада, но за гражданите може би е."

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