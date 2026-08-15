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Европа в плен на горските пожари: Огнеборци в надпревара с времето

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Европа в плен на горските пожари: Огнеборци в надпревара с времето
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Няколко европейски държави остават в плен на унищожителни горски пожари. Второ голямо огнище пламна в Хърватия, тежка остава ситуацията и в испанската провинция Арагон. Белгия, Франция и Германия също се борят с огнената стихия.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен предупреди, че Европа е в режим на "висока опасност от пожари", а от Брюксел са в готовност да окажат съдействие. Към този момент от външното ни министерство не съобщават за български граждани, които са в беда.


Над 650 души от няколко села в югоизточна Франция са били евакуирани заради наближаващата огнена стихия. Германия и Белгия се борят с горски пожари на няколко места, включително на границата между двете държави.

Най-рано до утре вечер ще остане в сила забраната за достъп до горските части на полуостров Халкидики. Стихията, заради която стотици хора бяха евакуирани от СИвири и Фурка, вече е овладяна, но размерът на щетите тепърва ще се установява.

Битката с пожарите от първо лице - хърватски огнеборец е запечатал драматичните кадри, докато отчаяно се опитва да овладее пожара в адриатическия курорт Омиш. Стихията принуди над 1200 души да се евакуират, има жертва и тежко пострадали.

Матия Башич, пожарникар: " Имам дългогодишен опит, но никога не съм виждал подобно бедствие. Това беше апокалипсис, истинска катастрофа."

Антонио Пейчевич, пожарникар: "Всичко около нас гореше - къщи, автомобили. Направихме всичко по силите си да спрем огъня."

Пожарът в Омиш - един от най-унищожителните в историята на Хърватия, вече е овладян. Малко след него, обаче, пламна друг - на остров Дуги Оток. Заради силните ветрове, стихията за минути обхванала огромни площи.


През цялата нощ пожарникари и доброволци се опитваха да овладеят няколко големи огнища в югозападната част на Испания. Жителите на 18 града в провинция Арагон са евакуирани.

Рекордните горещини предизвикаха пожари и във Франция. Само за ден са изпепелени над 1500 хектара, а стотици хора са евакуирани.


Най-големият белгийски природен резерват "Хай Фенс" вече второ денонощие гори. Стихията в защитената горска местност в провинция Лиеж за часове се разраства и е определяна като най-големия пожар в историята на Белгия.

Берт Кейсенс, пожарникар: "Не сме спирали работа през цялата нощ. Изключително трудно е, защото вятърът често променя посоката си и се разгарят нови огнища."

Екипи от Нидерландия и Германия се притекоха на помощ на белгийските пожарникари, ЕС изпрати три хеликоптера и два самолета.

#пожари #Хърватия #Европа #Франция

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