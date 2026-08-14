МВнР с препоръка към българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната

Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките на Ситуационния център към Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството.

От МВнР препоръчват още на българските граждани да следят актуалната пътна обстановка, предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване преминаването на граждани и моторни превозни средства през засегнатите райони.

В резултат на избухнали пожари са въведени временни ограничения в страната, както и е преустановено движението по адриатическия път в посока Омиш към Макарска. Към настоящия момент движението по магистрала А1 към Дубровник не е засегнато, като преминаването на превозни средства се извършва нормално.

Хърватските спешни служби са оказали помощ на 36-ма пострадали при разрастващия се пожар край Локва Рогозница по хърватското крайбрежие, а около 1000 души са евакуирани, предаде ХИНА. Пожарът, в който са изгорели между 900 и 1000 хектара земя, вече е овладян, но продължава оценката на щетите.