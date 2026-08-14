„Евровизия 2027“ в Бургас: Градът се готви да посрещне големия песенен форум

Подготовката за „Евровизия 2027“ в града домакин вече е в ход. Още от днес започна работата по терените около зала "Арена Бургас".

Залата е с обща площ около 50 хил. квадратни метра, а самата арена е 5 хил. квадрата. Това е залата с най-голяма арена, защото тя е пригодена да приема и първенства на закрито по лека атлетика. Може да приеме дори "Цирк дю Солей".

Зала „Арена Бургас“ може да побере до 14 хиляди души. 7 хиляди са седящите места.

Мирослав Жеков, началник отдел "Строителство" в Община Бургас: „Сцената като бъде поставена, също така и пространствата, които ще бъдат останали около сцената, ще бъдат запълнени с правостоящи зрители. Според изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия ние сме разработили: Първо – това е една схема, която предвижда изцяло игралното поле да бъде с правостоящи зрители, като са отбелязани местата на главна сцена, второстепенна сцена, т.нар. „зелена стая“. Също така имаме и вариант, при който долу игралното поле се насища повече със седящи места с т.нар. подвижни трибуни.“

Само на метри от залата още днес започна работа по заравняване на терен, върху който ще бъде изграден пресцентърът.

Инж. Чанка Коралска, зам.-кмет на Община Бургас: „От понеделник тук вече ще има и тежка техника. Трябва за около няколко седмици всичко това, което виждате като насип да бъде изнесено.“

Районът около залата, Морската градина, центъра на града и Морската гара са само част от местата, които ще заживеят в ритъма на "Евровизия".

Диана Саватева, зам.-кмет по култура на Община Бургас: „Всяка една локация, която носи артистичен дух, ще бъде вградена в спектакъла наречен „Евровизия.“

Петя Стойкова, хореограф: „И наистина се усеща едно обединение между нас, което е уникално и някак си ще се опитам да го поддържам, колкото е възможно повече.“

Рафи, изпълнител: „Винаги всеки може от телефона или компютъра си вкъщи да говори всякакви неща или просто да изказва своето негодувание, но толкова по-добро би било да каже: "Супер! Ще стане много хубаво!“ Или всеки просто с една усмивка да се включи в цялото това нещо.“

А хотелите в Бургаско вече оформят списъци с чакащи за настаняване.

Биляна Неделчева, управител на хотел в Бургас: „Запитванията валят, смея да твърдя, че интересът е небивал.“

Според бранша няма да има спекула в цените, каквато вече се наблюдава в апартаментите, отдавани под наем.

Александър Александров, мениджър на хотел в Слънчев бряг: „Нашите цени са ясно видими от сега. Нашите платформи за продажби са отворени и реално няма увеличение."

Заради много туристи, които се очаква да посетят района сигурността също е важна тема.

Димитър Николов, кмет на Община Бургас: „Повече от 5000 - 6000 камери следят движението на туристите. С новите съвременни софтуери, които сега ще инсталираме допълнително, ще успеем да се справим с този голям трафик и контрол“.

Водят се разговори и за многократно увеличение на полетите до Бургас.