Катастрофа затвори пътя Русе - Варна, има загинал

Пътят Русе - Варна е затворен заради катастрофа между два леки автомобила и бус, при която има загинал. Инцидентът е станал този следобед в района на село Писанец.

По първоначална информация пътуваща към Русе кола с търговищка регистрация изненадващо навлиза в насрещното платно и удря бус. След сблъсъка двете превозни средства се раздалечават и трети автомобил успява да мине между тях с минимални поражения, споделиха за БНТ пътуващите в него.

На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Единият от пострадалите – мъж на 69 години, е починал на път за болницата. С политравми са 61-годишен мъж и жена на 57 г., които са настанени в интензивното отделение на УМБАЛ „Канев“ в Русе.

Третата пострадала – жена на 55 години, също е откарана за пълни изследвания, съобщават от лечебното заведение. На място се е образувала дълга опашка от тирове, а движението за леките автомобили се извършва по обходни маршрути. Причините за инцидента се изясняват.