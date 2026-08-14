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Апелативният съд в Бургас остави в ареста Христо Широков

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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апелативният съд бургас остави ареста христо широков
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Апелативният съд в Бургас остави окончателно в ареста Христо Широков, обвинен за участие в организирана престъпна група, в която според разследването са участвали и длъжностни лица от ВиК – Бургас. Групата е действала повече от две години – от февруари 2024 година до 14 юли 2026 година на територията на Бургаска област.

Според съда събраните до момента доказателства дават достатъчно основания за обосновано подозрение, че Широков е участвал в престъпната група заедно с още трима обвиняеми, сред които бившият директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев.

Четиримата са привлечени към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление. Според обвинението групата е била създадена с користна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпления по служба и търговия с влияние. Законът предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода.

От събраните до момента доказателства съдът извежда данни за трайни връзки и функционална обвързаност между обвиняемите, както и за възможност действията им да бъдат координирани.

Специално за Христо Широков магистратите посочват, че има данни той да е изпълнявал ръководна и лидерска роля в разследваната дейност. Според съда съществува реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетели, да участва в съгласуване на защитни версии, да затрудни разкриването на обективната истина или да продължи участие в сходна престъпна дейност.

Като аргумент за оставането му в ареста магистратите посочват още характера, организацията и мащаба на разследваната дейност, ролята на обвиняемите и ранния етап на досъдебното производство. Предвиденото наказание също увеличава риска Широков да се укрие от наказателно преследване.

Според Апелативния съд на този етап е особено важно да бъде ограничена възможността обвиняемият да контактува свободно с останалите обвиняеми и с трети лица, за да бъде предотвратено евентуално неправомерно въздействие върху разследването.

Съдът уточнява, че при разглеждането на мярката за неотклонение не решава въпроса за вината, а преценява единствено дали събраните до момента доказателства дават основание за подозрението срещу обвиняемия.

Определението на Апелативния съд в Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.

#Христо Широков #ВиК-Бургас #арест

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