Инфлуенсърът Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране, пневматична пушка и употреба на кокаин

Районната прокуратура в Пазарджик внесе обвинителен акт срещу 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев. Той е предаден на съд за хулигански действия и за управление на автомобил след употреба на наркотично вещество.

Случаят е от 16 юни 2026 г., когато Колев управлявал автомобил „Ауди“ по автомагистрала „Тракия“ в участъка между Софийска и Пазарджишка област, в посока Бургас.

Според прокуратурата той се движел с висока скорост, приближавал опасно близо до други автомобили и присветвал с фарове, за да му бъде освободено платното. В един момент размахал през люка на автомобила пневматична пушка.

Действията му предизвикали възмущение сред преминаващи шофьори и бил подаден сигнал на телефон 112. Няколко минути по-късно служители на ОД на МВР-Пазарджик спрели автомобила за проверка.

При тест за употреба на наркотични вещества е отчетен положителен резултат за кокаин. Последвалото химико-токсикологично изследване на кръвната проба потвърдило употребата на наркотичното вещество. Пневматичната пушка била открита на задната седалка на автомобила.

Колев е обвинен и за втори случай на хулигански действия. На 19 юни, след разглеждането на искането за определяне на мярка „задържане под стража“, той започнал да вика и да използва обидни и нецензурни изрази в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, в присъствието на граждани и съдебни охранители.

На 17 юни спрямо 39-годишния мъж са повдигнати обвинения и той е задържан за срок до 72 часа. Впоследствие съдът е определил мярка за неотклонение „домашен арест“.

Делото е внесено за разглеждане в Районния съд в Пазарджик.