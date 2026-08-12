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Мъж влиза в затвора за кражба на пари от манастир в село Кътина

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Мъж влиза в затвора за кражба на пари от манастир в село Кътина
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Мъж е осъден на една година затвор за кражба на пари от манастир в село Кътина, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

На 24 май 2026 г. той проникнал в манастира „Св. четиридесет мъченици Севастийски“, след като счупил плексигласова преграда и разбил дървена врата. От шкаф в магерница откраднал 294,60 евро.

Крадецът е извършил престъплението при опасен рецидив, след като вече е бил осъждан за идентична кражба.

Мъжът е признал вината си пред състав на Софийски районен съд и му е наложено наказание от 1 година лишаване от свобода, което следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. Обвиняемият е възстановил откраднатите пари на манастира.

Наказанието влиза в сила незабавно.

#манастира в Кътина #кражба от манастир #присъда

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