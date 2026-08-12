Още един кораб заседна в река Дунав

Пореден спад в нивото на река Дунав в целия български участък бе отчетен през изминалото денонощие.

При Русе са измерени 116 сантиметра под условната нула, което е понижение с още 2 см. При останалите водомерни постове по поречието на реката спадът е между 1 и 5 см.

Плавателният съд, който беше заседнал край Лом заради новообразувана пясъчна коса, вече е в движение. В района на село Гомотарци край Видин обаче друг кораб е попаднал в капана на плитчините. Той се намира извън фарватера и не пречи на корабоплаването, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав.

В края на юли пак край Гомотарци заседна круизен кораб, който впоследствие бе изтеглен.