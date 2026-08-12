Тротинетки на прицел: Полицията засилва проверките в курортите на морето

Заради зачестилите инциденти с електрически тротинетки през лятото полицията засилва контрола в курортите. Само за миналата седмица са установени над 250 нарушители в Бургаско. Екип на БНТ присъства на една от проверките в Слънчев бряг.

На всеки 5 минути полицията залавя нарушител на централната пешеходна алея в курорта, където движението за електрически тротинетки е забранено.

„Защото съм минавал по пешеходна пътека. БНТ: Знаете ли, че е забранено? – Аз всяка вечер минавам оттук по най-бързия начин, ей оттук, може да видите камерите. БНТ: Тоест всяка вечер извършвате нарушение ли? – Ама, аз всяка вечер минавам оттук, досега никой не ме е спирал, разбирате ли?“ „Нямам каска. БНТ: То не може и да карате тук. – Не, не може. БНТ: Но все пак пробвахте? – Да.“

Санкцията за нарушителите е 25 евро.

Комисар Марин Димитров, началник „Охранителна полиция“ – Бургас: „Само за миналата седмица на територията на цялата област Бургас са установени 253 нарушения. Основно нарушенията са използването им в такъв тип пешеходни зони, алеи, има и такива, които се използват от повече от едно лице, в тъмната част на денонощието не използване на светлоотразителни облекла.“

Икономическа полиция и НАП проверяват и пунктовете за отдаване под наем на тротинетки в курорта – дали се спазват изискванията за безопасност, задължителния инструктаж и издаване на касова бележка.