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Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г.

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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В България явлението може да се види само от крайните северозападни части на страната

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. В България ще може да се наблюдава само от крайните северозападни части на страната.

Във Видин, затъмнението ще започне в 20:27 часа, но ще бъде видимо едва около 10 минути, до залеза на Слънцето.

Пълно затъмнение на слънцето ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. Най-продължително - 2,18 минути, пълната фаза ще се наблюдава над Северния Атлантик. След слънчевото затъмнение, ще настъпи спектакълът на Персеидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеорния поток.

#Персеидите #слънчево затъмнение #Европа #България

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