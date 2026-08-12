Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г.

За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. В България ще може да се наблюдава само от крайните северозападни части на страната.

Във Видин, затъмнението ще започне в 20:27 часа, но ще бъде видимо едва около 10 минути, до залеза на Слънцето.

Пълно затъмнение на слънцето ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. Най-продължително - 2,18 минути, пълната фаза ще се наблюдава над Северния Атлантик. След слънчевото затъмнение, ще настъпи спектакълът на Персеидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеорния поток.