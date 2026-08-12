Взривът във военния завод край Трявна - какви са версиите на разследващите?

Разследването на взрива във военния завод в село Белица продължава. Екипи на Специализирания отряд за борба с тероризма обследват района и обезвреждат невзривени боеприпаси. Вчера на място е имало и локално огнище, което е било бързо потушено. Няма опасност за близките населени места.

Тихомир Петков, окръжен прокурор на Габрово: „Огледът на местопроизшествието ще бъде извършен в утрешния ден. На него ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти и технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип.“

Досъдебното производство е за палеж, поради който са възникнали взривове. Те са създали опасност за живота и здравето на работници, застрашили околни имоти и довели до унищожаване на имущество на значителна стойност. Разследващите работят по няколко версии.

Тихомир Петков, окръжен прокурор на Габрово: „Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последвали взрив.“

Проверява се и дали са допуснати нарушения на охраната и безопасността на труда при производството, транспортирането и съхранението на изделията.

Тихомир Петков, окръжен прокурор на Габрово: „Основна хипотеза ще имаме едва след извършването на огледа на местопроизшествието, тъй като хипотезите се градят на базата на доказателства.“

От ръководството на предприятието оказват съдействие на разследването. Иззети са видеозаписи и документация, свързана с производството на конкретните изделия. Предстои и извършването на повторни огледи.

Старши комисар Илиян Иванов - директор на ОДМВР Габрово: „Екипи на Специализирания отряд за борба с тероризма продължават да обследват мястото на инцидента. При откриване на боеприпаси, които крият непосредствена опасност, те ще бъдат контролирано обезвредени.“

Заради опасността служителите все още нямат достъп до личните си вещи, оставени при евакуацията.

Старши комисар Илиян Иванов - директор на ОДМВР Габрово: „Докато не бъдат осигурени безопасни условия, няма да може да се влезе и да се изземат личните вещи. Смятам, че днес вече са налице такива условия и ще създадем организация хората да могат да ги получат.“

Междувременно пожарът в Тревненския Балкан е потушен. Остават тлеещи огнища, които към момента не създават непосредствена опасност. Рискът е свързан с евентуално наличие на невзривени боеприпаси в районите на огнищата.