Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал на европейско първенство по лека атлетика

Божидар Саръбоюков донесе първи медал на България от европейско първенство по лека атлетика от осем години.

22-годишният Саръбоюков се окичи с бронза, след като завърши на трето място в скока на дължина на континенталния шампионат в английския град Бирмингам с най-силно постижение от 8.26 метра при последния си шести опит при насрещен вятър от 1.7 м/сек. Той направи още четири скока над 8 метра във финала (8.03, 8.05, 8.09 и 8.10).

Така Саръбоюков си осигури ново отличие от голямо състезание при мъжете след златото от Евро 2025 в зала в Апелдоорн (Нидерландия) и бронза от световното първенство на закрито от Торун 2026.

За последно медал от първенство на Стария континент на открито за България спечели Мирела Демирева със среброто в скока на височина от Берлин 2018.

Състезанието премина при силен насрещен вятър, който на моменти достигаше до около 3 м/сек и силно затрудни скачачите. Един от най-опитните в сектора Милтиадис Тентоглу (Гърция) се приспособи най-добре към неблагоприятните условия и триумфира в надпреварата.

Двукратният олимпийски първенец от Токио 2020 и Париж 2024 и световен шампион от Будапеща 2023 Тентоглу спечели четвърта поредна европейска титла с най-добър скок от 8.44 метра при четвъртия си опит, като след това не прави последните си два скока.

Зимон Еамер (Швейцария), бронзов медалист в дисциплината от световния шампионат в Юджийн 2022 и от Евро 2024 в Рим, заслужи среброто с 8.29 метра.

Световният шампион в зала от Торун 2026 Жерсон Балде (Португалия) за кратко измести Саръбоюков от третото място с 8.18 метра в последния си опит, но веднага след това българинът направи най-добрия си резултат, за да се качи на почетната стълбичка.