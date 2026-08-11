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Европа пред слънчево затъмнение: Дефицит на очила за наблюдение на явлението

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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Частичното слънчево затъмнение, очаквано в сряда вечерта в Германия, доведе до рязко увеличаване на цените на едро на електричеството в засегнатия период. Скокът е следствие на нарастващата зависимост на страната от фотоволтаиците в контекста на горещата вълна и ниското равнище на реките.

В Испания, където на места ще има пълно слънчево затъмнение, се очаква най-голям спад в соларното производство на ток. В страната възникна и дефицит на сертифицирани очила за наблюдение.

Правителството организира безплатно раздаване на два милиона чифта, които вече са изчерпани. Оскъдни количества остават в отделни аптеки при цени между 3 и 4 евро за чифт.

Регионалните власти по пътя на затъмнението в Испания се опитват да привлекат очаквания поток от 6 милиона ентусиасти. Обособени са 660 площадки за наблюдение, както и места за паркиране и къмпинг. Властите предупреждават за температури до 40 градуса и повишен риск от пожари.

Треска за очила има и в Белгия, Франция и Португалия.

#недостиг на слънчеви очила # Португалия #слънчево затъмнение #Германия #Белгия #Франция

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