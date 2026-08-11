Нов спад на река Дунав, кораб заседна край Лом
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Снимка: БТА
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Нивото на река Дунав продължава да спада. Край Русе бяха измерени 114 сантиметра под условната нула, което е с 3 повече спрямо предното денонощие.
В българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 3 см, а само при Оряхово е отчетен застой на нивото.
По информация на дирекция „Речен надзор“ има заседнал плавателен съд в района на Лом, но поне за момента не възпрепятства корабоплаването.
Хидроложката обстановка е усложнена, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия участък на реката, съобщават от Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав.
Снимки: БТА