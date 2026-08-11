Свищов е под риск от воден режим заради рязък спад на водоизточниците

Бедствено положение е обявено в свищовското село Горна Студена, а частично бедствено положение има в Хаджи Димитрово и Козловец. Заради намаляването на водоизточниците под риск е и град Свищов, където при продължителна суша може да бъде въведен воден режим, каза в "Денят започва" Кметът Генчо Генчев. Той предупреди, че водата в основните водоизточници е намаляла с около 50%.

„Считано от вчера е обявено бедствено положение в село Горна Студена и частично в Хаджи Димитрово и в село Козловец, тъй като водоизточниците и множеството аварии, които има в населените места, водят до тази ситуация 3 - 4 години. Но обезпокоително е състоянието за град Свищов, тъй като водоснабдяването е вършено от терани, каптажи и кладенци, които се захранват от терасите на река Дунав. И намаляването на количеството на река Дунав води до тази кризисна ситуация“, заяви Генчев.

По думите му за първи път от години служителите на ВиК в Свищов се сблъскват с толкова сериозен спад на количеството вода.

„Старите свищовлии и всички служители на ВиК, които работят дълги години, за първи път срещат този проблем с намаляването на количеството. И то много сериозно намаляване на количеството на ранеите, които почти са на 50%, което до няколко дни ще доведе до изключително кризисна ситуация в град Свищов“, посочи кметът.

Той подчерта, че проблемът за Свищов не е свързан със загуби по водопреносната мрежа, тъй като голяма част от нея вече е подменена.

„Специално за град Свищов не мога да кажа, че има загуба, тъй като през годините и до момента 95% от водоснабдителната мрежа на град Свищов е подменена и цяло с ново водоснабдявано. Тук единствено проблемът се остава с намаляването на река Дунав и оттам захранването на ранеите“, каза Генчев.

Общината вече е предприела действия за включването на допълнителни водоизточници.

Генчев алармира, че само за три денонощия водоподаването към Свищов е намаляло с близо 5000 кубически метра.

„Само за три денонощия близо 5000 кубика вода е намаляло водоподаването към Свищов, което е изключително притеснително. В момента ранеите разполагат с около 50% от капацитета си с вода, което за няколко дни това нещо ще липсва от ранеите и оттам ще се остави да е кризисната ситуация“, каза кметът.

Генчев предупреди, че ако нивото на Дунав продължи да се понижава със същите темпове, ситуацията може да се усложни.В общината се следи ситуацията и при необходимост може да бъде въведено режимно водоподаване.

В селата Горна Студена, Козловец и Хаджи Димитрово проблемът е още по-сериозен, тъй като местните водоизточници са дренажи и няма алтернативно водоснабдяване.

Вижте повече в разговора с Генчо Генчев.