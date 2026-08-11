БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двете момичета от групата, задържана за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници...
Чете се за: 00:52 мин.
Жълт код за високи температури: 35 - 38° в 16 области
Чете се за: 01:37 мин.
Нов спад на река Дунав, кораб заседна край Лом
Чете се за: 01:02 мин.
Джартов: Пожарът край военния завод край Трявна е...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Свищов е под риск от воден режим заради рязък спад на водоизточниците

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бедствено положение е обявено в свищовското село Горна Студена, а частично бедствено положение има в Хаджи Димитрово и Козловец. Заради намаляването на водоизточниците под риск е и град Свищов, където при продължителна суша може да бъде въведен воден режим, каза в "Денят започва" Кметът Генчо Генчев. Той предупреди, че водата в основните водоизточници е намаляла с около 50%.

„Считано от вчера е обявено бедствено положение в село Горна Студена и частично в Хаджи Димитрово и в село Козловец, тъй като водоизточниците и множеството аварии, които има в населените места, водят до тази ситуация 3 - 4 години. Но обезпокоително е състоянието за град Свищов, тъй като водоснабдяването е вършено от терани, каптажи и кладенци, които се захранват от терасите на река Дунав. И намаляването на количеството на река Дунав води до тази кризисна ситуация“, заяви Генчев.

По думите му за първи път от години служителите на ВиК в Свищов се сблъскват с толкова сериозен спад на количеството вода.

„Старите свищовлии и всички служители на ВиК, които работят дълги години, за първи път срещат този проблем с намаляването на количеството. И то много сериозно намаляване на количеството на ранеите, които почти са на 50%, което до няколко дни ще доведе до изключително кризисна ситуация в град Свищов“, посочи кметът.

Той подчерта, че проблемът за Свищов не е свързан със загуби по водопреносната мрежа, тъй като голяма част от нея вече е подменена.

„Специално за град Свищов не мога да кажа, че има загуба, тъй като през годините и до момента 95% от водоснабдителната мрежа на град Свищов е подменена и цяло с ново водоснабдявано. Тук единствено проблемът се остава с намаляването на река Дунав и оттам захранването на ранеите“, каза Генчев.

Общината вече е предприела действия за включването на допълнителни водоизточници.

Генчев алармира, че само за три денонощия водоподаването към Свищов е намаляло с близо 5000 кубически метра.

„Само за три денонощия близо 5000 кубика вода е намаляло водоподаването към Свищов, което е изключително притеснително. В момента ранеите разполагат с около 50% от капацитета си с вода, което за няколко дни това нещо ще липсва от ранеите и оттам ще се остави да е кризисната ситуация“, каза кметът.

Генчев предупреди, че ако нивото на Дунав продължи да се понижава със същите темпове, ситуацията може да се усложни.В общината се следи ситуацията и при необходимост може да бъде въведено режимно водоподаване.

В селата Горна Студена, Козловец и Хаджи Димитрово проблемът е още по-сериозен, тъй като местните водоизточници са дренажи и няма алтернативно водоснабдяване.

Вижте повече в разговора с Генчо Генчев.

#свищов #безводие #Дунав

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте европейско първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейско първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна: Евакуираме близките населени места
4
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна:...
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния завод край Трявна
5
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния завод край...
Няма жертви и пострадали след взривовете във военния завод край Трявна
6
Няма жертви и пострадали след взривовете във военния завод край Трявна

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
4
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
6
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици

Още от: Регионални

След взривовете край Трявна: Какво установи разследването на инцидента във военния завод
След взривовете край Трявна: Какво установи разследването на инцидента във военния завод
Инцидент с млад мъж е имало вчера на Витоша, повикана е въздушна линейка Инцидент с млад мъж е имало вчера на Витоша, повикана е въздушна линейка
Чете се за: 01:12 мин.
Нов спад на река Дунав, кораб заседна край Лом Нов спад на река Дунав, кораб заседна край Лом
Чете се за: 01:02 мин.
Масово претоварени камиони със земеделска продукция край Бургас Масово претоварени камиони със земеделска продукция край Бургас
Чете се за: 00:55 мин.
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12.00 ч. на 14 август Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12.00 ч. на 14 август
Чете се за: 00:52 мин.
Заради ремонти в Смолянско и изграждане на мост: За месец 20 села трудно ще стигат до града Заради ремонти в Смолянско и изграждане на мост: За месец 20 села трудно ще стигат до града
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: България все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам Димитър Стоянов: България все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Джартов: Пожарът край военния завод край Трявна е овладян, няма опасност за населението Джартов: Пожарът край военния завод край Трявна е овладян, няма опасност за населението
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Нов спад на река Дунав, кораб заседна край Лом Нов спад на река Дунав, кораб заседна край Лом
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Жълт код за високи температури: 35 - 38° в 16 области
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Управителят на „ЕМКО“: Изключваме превозното средство...
Чете се за: 08:22 мин.
У нас
Колумбия след труса: В страната е обявено извънредно положение
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Трите нови метростанции по Линия 3 отварят за пътници след 12.00 ч....
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ