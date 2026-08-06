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До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици

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Много горещо ще бъде времето и днес, и утре. Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново днес в почти цялата страна.

Максималните стойности ще бъдат между 31° и 37°, в София – около 33°, а по Черноморието – между 29° и 31°. В следобедните часове над Западна и Централна България на отделни места ще има валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб, в източните части – умерен вятър от изток-североизток.

Утре ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е обявено вече в 8 области в западната половина от страната.

Максималните температури ще бъдат между 32° и 38°, в София – около 32°. След обяд, главно над западната половина от страната и Североизточна България, на отделни места ще има валежи и гръмотевици.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29° и 32°. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Температурата на морската вода е 25° - 26°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно в масивите от Западна и Централна България, ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от североизток.

През почивните дни времето ще бъде слънчево. В западната половина от страната и в североизточните райони след обяд на места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток.

В началото на новата седмица времето отново ще бъде слънчево. Вятърът ще остане слаб от североизток, а максималните температури ще се задържат без съществена промяна – между 32° и 37°.

#времето #слънчево #валежи #гръмотевици #прогноза за времето #новини в Метрото

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