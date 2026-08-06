След скандала в Банско: Представители на „Шалом“ се срещнаха с главния секретар на МВР

Към тревожния конфликт в Банско, който следим в развитие. Организацията на евреите в България „Шалом" се срещна с главния секретар на МВР. Поводът - обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско.

Трите организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР, който ги е уверил, че полицията в Банско полага всички необходими усилия за изясняване на фактите и обстоятелствата около възникналия конфликт между двете групи младежи – италиански граждани от еврейски произход и български младежи. Представителите на еврейските организации са категорични, че всяка проява на антисемитизъм трябва да бъде осъждана и заклеймявана. Те призоваха България да запази репутацията си на толерантна и сигурна държава, в която хората от еврейски произход могат да посещават страната и да се чувстват спокойни и защитени.

Николай Гълъбов, председател на ционистите в България: „Казахме на полицията, че за нас е много важно да се изчисти темата и да се раздели на две. Ако има някакво фриволно, хулиганско поведение от страна на тези гостуващи лица, те са си предприели нужните действия, разбрахме че има протоколи, които са снети в деня на случващото се, но за нас е много важно расистката и антисемитската позиция да бъде изчистена, тоест да се разследва отделно.“

Алина Леви, председател на асоциация на евреите в България „Шалом": „За нас това, което е важно е от една страна българското общество и ние да се обединим в това, че такъв тип прояви на антисимитизъм влият на името на България, не само на еврейската общност и те трябва да бъдат заклеймявани и да се разглеждат с цялата строгост, която законът на България предвижда.“

Снимки: БТА

Премиерът Румен Радев също коментира случая. Той заяви, че езикът на омразата няма да бъде толериран под никаква форма и при никакви обстоятелства. Премиерът призова всички, които вземат отношение по случая, да бъдат предпазливи в изказванията си и да се запознаят с всички факти и обстоятелства, преди да правят заключения. Той подчерта също, че чуждите граждани, които посещават България, трябва да спазват законите на страната и да уважават българското общество.

Румен Радев, министър-председател: „Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словестния сблъсък между групи младежи в Банско - да се запознаят с фактите. Ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достойнството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат и да не провокират напрежение със своето поведение."

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