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Повдигнаха обвинения на 8 души след акцията срещу производството на фентанил

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Осем души са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на 157 682 400 евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в столичния квартал „Факултета“, в район „Красна поляна“.

Разследването се наблюдава от Окръжна прокуратура, тъй като престъплението е разкрито от нея. Под ръководството на прокуратурата са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Направени са и огледи на местопрестъпления, разпитани са множество свидетели, по случая са назначени редица експертизи.

При действията, проведени в координация между Окръжната прокуратура и ГДБОП, са иззети множество веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества.

След анализ на събраните доказателства прокуратурата е привлякла като обвиняеми осем лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени в образуване и ръководене на организирана престъпна група.

Всички обвиняеми са задържани за 72 часа, за да бъдат доведени пред съда. След приключване на разпитите прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мерки за неотклонение на всеки от тях.

#акция срещу фентанил #прокуратурата в Русе

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