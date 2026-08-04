Окръжната прокуратура в Русе ръководи разследването за откритата лаборатория за фентанил в София

Окръжната прокуратура – Русе наблюдава досъдебно производство срещу организирана престъпна група, заподозряна в производство и разпространение на фентанил и други синтетични наркотични вещества. Това съобщи административният ръководител на Окръжната прокуратура Радослав Градев.

Групата е неутрализирана при специализирана полицейска операция на територията на Русе и в София.

По указания и под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са извършили множество процесуално-следствени действия.

В складово помещение в столичния квартал "Факултета", обособено като нелегална лаборатория, разследващите са установили производство на фентанил и други синтетични наркотични вещества, както и голямо количество готов фентанил, предназначен за разпространение. От тази база е произлизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България, съобщи на брифинг изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Любомир Николов.

Заради изключително високия риск за живота и здравето при работа с веществото, в операцията участват специализирани екипи от експерти, които извършват действията по разследването със защитни облекла и предпазни средства, посочиха от прокуратурата.

Радослав Градев заяви, че към момента Окръжната прокуратура няма да предоставя информация, различна от вече официално оповестената. Той не потвърди дали има задържани лица в Русе, като уточни, че повече подробности ще бъдат съобщени, когато разследването позволи това.

Административният ръководител на Окръжната прокуратура в крайдунавския град потвърди още пред, че проверки се извършват на адреси в Русе, София и други населени места, но отказа да коментира повече с аргумента, че разследването е в начален етап.

Досъдебното производство се води от Окръжна прокуратура – Русе, тъй като престъплението е разкрито на територията на съдебния район. Допълнителна информация ще бъде предоставена на по-късен етап.

По случая предстоят още арести, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.