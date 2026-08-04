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КРИБ призова Столичния общински съвет да започне процедура по концесиониране на „Топлофикация София“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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КРИБ
Снимка: КРИБ
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Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призовава Столичния общински съвет да започне възможно най-скоро процедурите по концесиониране на „Топлофикация София“ ЕАД заради реализираната рекордната загуба на дружеството през 2025 г. и непосредствените рискове за неговата финансова автономност и ликвидност, съобщиха от пресцентъра на организацията.

От КРИБ посочват, че „Топлофикация София“ е от системно значение за българската енергетика и предупреждават, че евентуален финансов колапс на дружеството би имал домино ефект върху финансите и стабилността на енергийната система на страната.

В позицията се отбелязва, че дружеството обслужва голям брой търговски, индустриални и обществени обекти, за които сигурността на доставките, предвидимостта на разходите и качеството на услугата са ключови за планирането на дейността, инвестициите и заетостта. Според работодателската организация продължаващата финансова нестабилност, натрупването на задължения и ограничените възможности за инвестиции създават несигурност за бизнеса и застрашават стабилността на държавния бюджет в условията на открита процедура по свръхдефицит.

От Конфедерацията се позовават на данни, публикувани в протокол от закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 1 юли 2026 г., според които „Топлофикация София“ е отчела загуба от 426 млн. лв. през 2025 г., което е три пъти по-лош финансов резултат спрямо предходната година. По данни на КРИБ продажбите на електроенергия са намалели с 24 %, докато разходите се повишават под натиск на инфлацията и липсата на оптимизация и дигитализация на процесите, видимо от броя наети по трудов договор 2200 души.

Според работодателската организация амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби увеличават риска от аварии и прекъсвания, което води до преки икономически загуби и допълнителни разходи за бизнеса. От КРИБ допълват, че при запазване на негативната тенденция съществува риск от затруднения в платежоспособността и финансовата автономност на дружеството.

В тази връзка Конфедерацията призовава Столичния общински съвет без отлагане да започне подготовка за концесиониране на „Топлофикация София“, като определя тази стъпка като стратегическа мярка с потенциален положителен ефект върху енергийната сигурност, икономическата устойчивост и конкурентоспособността на София и на страната.

В края на миналия месец заместник-омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) - Борис Михайлов с иск да бъде извършена проверка на увеличението на цените на услугата „дялово разпределение“ за отоплителния сезон 2026/2027 г. за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД. Повод за това е публикуваното на 16 юли 2026 г. на интернет страницата на дружеството съобщение с новите цени на услугата. При сравнение с действащите цени за отоплителния сезон 2025/2026 г. се установява значително поскъпване на редица услуги, предоставяни от търговците за дялово разпределение.

#концесия на "Топлофикация София" #Столичния общински съвет #КРИБ #"Топлофикация София"

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