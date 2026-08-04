Възрастен мъж загина, докато спасявал друг от удавяне във вир край с. Къпиново

71-годишен мъж е загинал, докато се опитвал да спаси друг човек от удавяне във вира край село Къпиново. Инцидентът е станал около обяд днес, съобщиха от полицията.

По първоначална информация трима туристи – двама мъже и една жена вървели по пътека в близост до вира, когато единият от мъжете се подхлъзнал и паднал във водата. В опит да му помогнат след него скочили и другият мъж и жената.

При спасителната акция по-възрастният мъж се почувствал зле. И тримата са били прегледани на място от екип на Спешна помощ. Най-тежко пострадалият е транспортиран във великотърновската болница, където минути по-късно е починал.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват в рамките на образувано досъдебно производство.