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Юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Това съобщи метеорологичната служба “Метео Франс”

юли бил горещият месец регистриран франция
Снимка: БТА
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Юли тази година е бил най-горещият месец, регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900 г., надминавайки предишните рекорди от горещите вълни от август 2003 г. и юли 2006 г., съобщи днес френската метеорологична служба “Метео Франс”, цитирана от Франс прес.

С валежи, близо 70% под нормата, миналият месец е бил и третият най-сух юли във Франция, причинявайки засушаване на почвата до рекордни нива, подобни на сушата от средата на август 2022 г., със значителни последици за селското стопанство и предпоставки за избухване на пожари.

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