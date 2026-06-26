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ЕКСТРЕМНИ ЖЕГИ В ЕВРОПА

Екстремните температури във Франция вече претоварват здравната система

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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екстремните температури франция вече претоварват здравната система
Снимка: АП/БТА
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Екстремните температури във Франция вече претоварват здравната система заради спешни случаи.

Болничните екипи са под натиск. Съобщава се за прием на хора, включително бездомници с телесна температура от 42 градуса по Целзий. В една от парижките болници са приети 53-ма пациенти при налични 20 легла, предава Ер Еф И. Коридорите са пълни. Регистрира се четирикратно увеличение на посещенията в спешните отделения и скок в случаите на сърдечен арест в национален мащаб. Властите вече ограничиха консумацията на алкохол на обществени места, годишното издание на Прайд-парада беше отложено. От началото на горещата вълна във Франция има 55 смъртни случая на удавяния.

Сандрин Кине - управител на спешно отделение: "Жена дойде с тежка хипертермия с температура от 41 градуса по Целзий. Беше приета в спешното отделение, но въпреки всички грижи - не успяхме да я спасим."

„Изтощително е, уморително е, дори с вентилатори, все още ни е твърде горещо.“

#екстремни жеги #здравна система #Европа #Франция

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