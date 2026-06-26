Екстремните температури във Франция вече претоварват здравната система
Екстремните температури във Франция вече претоварват здравната система заради спешни случаи.
Болничните екипи са под натиск. Съобщава се за прием на хора, включително бездомници с телесна температура от 42 градуса по Целзий. В една от парижките болници са приети 53-ма пациенти при налични 20 легла, предава Ер Еф И. Коридорите са пълни. Регистрира се четирикратно увеличение на посещенията в спешните отделения и скок в случаите на сърдечен арест в национален мащаб. Властите вече ограничиха консумацията на алкохол на обществени места, годишното издание на Прайд-парада беше отложено. От началото на горещата вълна във Франция има 55 смъртни случая на удавяния.
Сандрин Кине - управител на спешно отделение: "Жена дойде с тежка хипертермия с температура от 41 градуса по Целзий. Беше приета в спешното отделение, но въпреки всички грижи - не успяхме да я спасим."
„Изтощително е, уморително е, дори с вентилатори, все още ни е твърде горещо.“