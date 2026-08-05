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Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от министерството на иновациите

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Извършва се мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на тази дейност

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Българското правителство установи неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи. Достъпът беше открит вследствие на активната работа на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация по внедряването на новата национална система за киберсигурност, като наличните към момента данни сочат дългогодишна активност, съобщиха от ведомството.

В момента се извършва мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на тази дейност.

Паралелно тече всеобхватна координирана работа между институциите за укрепване на цифровата защита и гарантиране на сигурността на националната цифрова среда, допълват от министерството на иновациите.

От ведомството допълват, че конкретни въпроси могат да изпращат към cyber@midt.government.bg

#неоторизиран достъп до административни системи #министерство на иновациите и дигиталната трансформация #проверка

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