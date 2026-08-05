БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
Публикуваха четвъртото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана срещу текстове в бюджет 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
Конституционен съд
Снимка: БТА
Слушай новината

Конституционният съд образува дело №18 от 2026 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредби от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г., съобщиха от съда.

Мотивът, изтъкнат от омбудсмана в искането е поради несъответствието им с принципите на „правовата и социална държава“, прогласени в Преамбюла на Конституцията на България.

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова, която е и докладчик по обединеното дело по отношение на бюджета.

На 4 август Конституционният съд допусна за разглеждане по същество делата, образувани по три жалби – една от ГЕРБ-СДС и две от „Продължаваме Промяната“, във връзка със Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

По делото, свързано със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) докладчик е съдия Борислав Белазелков.

#искане на омбудсмана #дело срещу бюджет 2026 г. #Конституционен съд

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша
3
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака...
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
4
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от „Граф Игнатиево“
5
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от...
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските изкупни цени
6
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
3
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
6
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът във Варна образува 12 дела срещу заповедите за събаряне на сгради в "Баба Алино"
Съдът във Варна образува 12 дела срещу заповедите за събаряне на сгради в "Баба Алино"
КС допусна за разглеждане по същество делата срещу Закона за държавния бюджет и Закона за здравето КС допусна за разглеждане по същество делата срещу Закона за държавния бюджет и Закона за здравето
Чете се за: 01:37 мин.
Окръжната прокуратура в Русе ръководи разследването за откритата лаборатория за фентанил в София Окръжната прокуратура в Русе ръководи разследването за откритата лаборатория за фентанил в София
Чете се за: 02:55 мин.
Бивш прокурор отива на съд заради отказа да даде проба за алкохол Бивш прокурор отива на съд заради отказа да даде проба за алкохол
Чете се за: 02:15 мин.
Тодор Деянов с номинация за член на Прокурорската колегия на новия ВСС Тодор Деянов с номинация за член на Прокурорската колегия на новия ВСС
Чете се за: 01:07 мин.
Какво показа проверката на „Медицински надзор" в карловската болница след смъртта на бебе Какво показа проверката на „Медицински надзор" в карловската болница след смъртта на бебе
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Рила отново се превърна в място за молитва и поклонение Рила отново се превърна в място за молитва и поклонение
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е разбила на Луната Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е разбила на Луната
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Румен Радев: Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
От Столичната община отричат имотът, в който е разкрита лаборатория...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Четири месеца след тежка травма: 15-годишен борец вече ходи сам и...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ