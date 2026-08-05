Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана срещу текстове в бюджет 2026 г.

Конституционният съд образува дело №18 от 2026 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредби от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г., съобщиха от съда.

Мотивът, изтъкнат от омбудсмана в искането е поради несъответствието им с принципите на „правовата и социална държава“, прогласени в Преамбюла на Конституцията на България.

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова, която е и докладчик по обединеното дело по отношение на бюджета.

На 4 август Конституционният съд допусна за разглеждане по същество делата, образувани по три жалби – една от ГЕРБ-СДС и две от „Продължаваме Промяната“, във връзка със Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

По делото, свързано със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) докладчик е съдия Борислав Белазелков.