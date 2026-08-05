Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти

Детската болница “Света Анастасия” в Бургас посрещна първите си пациенти. Те преминаха през безплатни профилактични прегледи.

Най-нетърпелив се оказа 13-годишният Боян Димитров от София, който имаше нужда от консултация с ортопед след претърпяна операция на ключицата заради инцидент с велосипед.

Прегледите започнаха днес и ще продължат до края на месеца всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.

В момента работят кабинети по педиатрия, детска хирургия, детска гастроентерология, ортопедия и травматология, неврохирургия и урология. От лечебното заведение съобщават, че през следващата седмица ще бъдат разкрити и кабинети по още специалности.

Записването за безплатните профилактични прегледи продължава.